Côte d’Ivoire : Haller revient sur son choix

Devenu international ivoirien fin 2020, Sébastien Haller a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière internationale, commencée sous la bannière tricolore dans les catégories jeunes. Pour celui qui a rejoint l'Ajax Amsterdam cet hiver, il s'agit aussi de redécouvrir de ses racines. « Avant la sélection, je n’y étais allé que deux fois, a confié Haller à So Foot. Ça n'a pas toujours été simple à cause des troubles politiques et de mon emploi du temps de footballeur. Mais aussi parce que je n’ai pas envie d’y aller en tant que vacancier, si je vais en Côte d’Ivoire, c’est pour prendre le temps. Après, j’ai grandi dans cette culture ivoirienne grâce à ma mère et j’ai beaucoup de famille là-bas. »

« Un plaisir de ressentir les vibes ivoiriennes »

Le joueur formé à l'AJ Auxerre ne regrette pas son choix de porter les couleurs de la Côte d'Ivoire. « Quand j’y suis retourné avec les Éléphants, c’était un plaisir de ressentir les "vibes" ivoiriennes, ça fait du bien, a poursuivi l'attaquant. La vie de groupe aussi, sortir du quotidien du club, c’était génial. Et ça permet de relativiser, tu te sens chanceux quand tu côtoies des joueurs qui n’ont pas la même vie, qui gagnent 600 balles par mois en s’entraînant sur des terrains pourris. Quand j’ai marqué mon premier but lors de ma première sélection contre Madagascar, ça a été quelque chose. J’étais très, très heureux. C’était un grand moment et j’espère que ce n’était que le premier. »