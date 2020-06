Ajax : Van de Beek très courtisé

Il était une des révélations de l’Ajax Amsterdam la saison dernière aux côtés de David Neres, Matthijs De Ligt, Hakim Ziyech et Frenkie De Jong. Donny von de Beek, est l’un des rares joyaux de la dernière équipe demi-finaliste de la Ligue des Champions à être resté au club cette saison. Auteur de 10 buts et de 11 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues, l’international néerlandais de 23 ans suscite les convoitises selon Edwin Van Der Sar, directeur sportif du club 4 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à la chaîne néerlandaise NOS, l’ancien portier de Manchester United est revenu sur la politique sportive du club Ajacide en cette période délicate : « Nous sommes au milieu d'une crise et certains clubs vont avoir des problèmes (lors du mercato, ndlr). Mais je pense que nous avons la chance d'avoir une politique financière solide. Nous n'avons pas nécessairement besoin de vendre. Il est clair que des clubs comme le Real Madrid et United ont manifesté leur intérêt pour Donny van de Beek»

Zidane apprécie son profil

Déjà sollicité par le Real Madrid la saison dernière, Donny van de Beek semble toujours être dans les petits papiers de Zinedine Zidane. L’entraîneur français qui souhaite rajeunir son milieu de terrain, verrait en Van de Beek un potentiel successeur à Luka Modric. Du côté de Manchester United, les finances du club ne sont pas au beau fixe à la suite de la crise liée au coronavirus, selon les informations du Times. Les dirigeants mancuniens espèrent que l'Ajax reverra le prix de son joueur à la baisse, pour finaliser l’affaire en échange d’un chèque de 40 millions d’euros. Une chose est sûre, malgré un contrat qui court jusqu’en 2022, Donny Van de Beek ne devrait pas rester une saison de plus sur les bords de la Amstel.