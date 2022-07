Le pillage avait commencé par Erik ten Hag. En fin de saison dernière, l’entraîneur de l’Ajax donnait son accord à Manchester United. Depuis le début de la période estivale des transferts 2022-2023, la saignée s’est accentuée avec le départ de joueurs importants.



Le buteur Sébastien Haller a rejoint le Borussia Dortmund contre 31 millions d’euros. Le milieu Ryan Gravenberch, 20 ans, a choisi lui aussi le championnat d’Allemagne en atterrissant au Bayern Munich (18,5 M). Le club bavarois a mis aussi la main sur le latéral droit marocain Noussair Mazraoui (libre).

L’OL à l’affût

Deux gardiens de but ont également quitté Amsterdam : André Onana (libre) pour l’Inter et Dominik Kotarski (HNK Gorica - Croatie). Le défenseur argentin Nicolas Tagliafico, lui, est approché par l’Olympique Lyonnais entraîné par Peter Bosz, ancien coach du club champion des Pays-Bas (2016-2017).



Un autre défenseur des Lanciers, Lisandro Martinez, et le talentueux attaquant Antony, sont ciblés de leur côté par Manchester United. Bref, l’Ajax Amsterdam et son nouvel entraîneur Alfred Schreuder, devront encore prouver une formidable capacité de résilience.