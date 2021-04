Muet durant la période des éliminatoires à la Coupe du Monde 2022 avec le maillot des Bleus, Kylian Mbappé ne s'est pas forcément mis en évidence face à l'Ukraine (1-1), contre le le Kazakhstan (penalty manqué) ou encore contre la Bosnie-Herzégovine, avec un match discret à son actif. Au micro de RTL, le natif de Bondy avait exprimé son ras-le-bol sur les critiques formulées à son égard. "Ça fatigue, surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, au bout d'un moment ça fatigue."

"Il y aura toujours des critiques quand il sera moins bon"



Sondé sur les déclarations du champion du monde 2018, Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, a pris sa défense, ce vendredi avant le match face à Eibar, estimant également que les reproches étaient logiques vu le statut du joueur. "Le football, ça a été toujours été comme ça. Plus vous êtes fort, plus vous êtes critiqué. Cela fait partie du contexte normal, logique. Que ce soit pour Kylian ou tous les autres joueurs, ils le savent. Même s'il a eu une réaction, ils savent que ce sera toujours comme ça. Il y aura toujours des critiques quand il sera moins bon. Et il y aura des choses magnifiques sur lui quand il sera bon. Cela ne changera jamais. On parle de tous les joueurs en général. Mais c'est vrai qu'ici (au Real Madrid, ndlr), on est bien placé pour ça", a-t-il indiqué, sourire aux lèvres.



Par ailleurs, le natif de Marseille n'a pas voulu se mouiller sur le cas d'Erling Haaland. Courtisé par le club merengue, le joueur du Borussia Dortmund est au centre de rumeurs du côté de Madrid mais aussi de Barcelone, alors que son agent, Mino Raiola, a été aperçu dans la cité catalane et également à Madrid, jeudi. "C'est toujours pareil. Ce n'est pas un de mes joueurs. Tout ce qui pourrait arriver à l'extérieur, je ne vais pas entrer dans ces choses. Je ne vais pas te dire si c'est bien ou mal, ça ne m’intéresse pas. Nous pensons uniquement au match de demain et pas à ce qui va se passer l'année prochaine", a-t-il glissé.