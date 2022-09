Pogba au Mondial ? "Pas s'il n'est pas apte"

Didier Deschamps : "Je connais Paul et j'échange avec lui régulièrement, il va tout faire pour revenir au plus vite, sans prendre de risque. Mais personne aujourd'hui ne peut dire oui, non, affirmer... La condition 1, c'est qu'il puisse être guéri. Je n'ai jamais pris pour un tournoi final un joueur s'il n'était pas totalement rétabli. Paul a suffisamment de respect pour lui-même, c'est pas un G.O., il n'est pas là pour amuser la galerie. Je n'ai pas les réponses aujourd'hui mais je ne partirais pas avec un joueur, quel qu'il soit, qui ne puisse pas être apte physiquement pour le premier match, ça a pu être le cas avec des cadres comme (Raphaël) Varane avant l'Euro. Là-dessus, je n'aurais pas d'évolution. Les joueurs appelés seront aptes à être sur le terrain. (...) (Pogba) ne viendra pas s'il n'est pas apte. Si c'est venir pour venir, même lui ne veut pas ça. Ce n'est pas concevable. (Sur son état d'esprit après sa plainte pour extorsion) C'est quelqu'un qui est solide, qui a du caractère, il est focus sur le terrain, ce qui va l'amener à revenir et à tout faire pour se donner les moyens d'être rétabli."

Griezmann remplaçant : "Au moins, il n'est pas fatigué !"

Deschamps: "Au moins, il n'est pas fatigué! Il faut voir le bon côté des choses... Il a une situation que vous connaissez (une clause dans son prêt en provenance du Barça qui incite l'Atlético à moins le faire jouer, NDLR), je ne vais pas rentrer dans ce domaine. Cela limite son temps de jeu, même si ça reste un joueur important pour son club. Evidemment, il aspire à mieux, à plus. Aujourd'hui, ça tourne autour de 30 minutes (par match), ça fait longtemps qu'il n'a pas fait 90 minutes complètes. (...) L'important pour moi, c'est que les joueurs, quels qu'ils soient, sachent que je suis en soutien, attentif, pour que ça aille mieux pour eux et qu'avec nous ils soient un plus pour l'équipe de France."

Les nouveaux : "Le lien avec les Espoirs est important"

Deschamps: "Benoit (Badiashile) fait partie de la sélection Espoirs, il fait un très bon début de saison avec l'AS Monaco, il est spécialiste au poste (de défenseur central)... Evidemment, et ce n'est pas lui faire offense, il y a un certain nombre de blessés. C'est un jeune joueur, en progression. Et depuis que je suis en poste le lien direct avec les Espoirs est important. Youssouf Fofana, c'est un joueur qu'on suit aussi. Au milieu, il y a beaucoup de concurrence. Sur ce qu'il a fait la saison dernière et cette saison avec Monaco, c'est un milieu de terrain complet. Enfin Randal (Kolo Muani) continue de confirmer ce qu'il avait très bien fait au FC Nantes la saison dernière dans un profil d'attaquant. Il amène de la présence, de la profondeur, avec une bonne efficacité, beaucoup de qualités."

Giroud et Benzema au Mondial ? "Réponse dans deux mois"

Deschamps: "Olivier est là, et la réponse vous l'aurez dans deux mois, tout évolue, et rien n'évolue parfois. La situation aujourd'hui, c'est celle-là."

Ben Yedder absent : "Pas la meilleure période pour lui"

Deschamps: "Il traverse une période, depuis quelques semaines, qui n'est pas la meilleure pour lui, à travers son temps de jeu, ce qu'il fait sur le terrain... Il a été appelé régulièrement avec nous. C'est le dernier rendez-vous avant une grande compétition, la situation est particulière avec beaucoup de blessés... Ça n'empêche pas de voir plus de joueurs. Et pour des joueurs qui ont l'habitude de venir, Wissam (Ben Yedder), Lucas Digne, Moussa Diaby, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui qu'ils ne pourront pas venir après (au Mondial)."

Le système à 3 ou 4 défenseurs : "Rien n'est figé"

Deschamps: "Je peux tout faire. En juin, avec la répétition, les blessures, je n'étais pas parti avec cette idée-là (à quatre) au départ mais je fais en sorte de m'adapter, rien n'est figé non plus. Malgré les nombreuses absences, il s'agit de mettre les joueurs dans les conditions de ce que je compte faire pendant la Coupe du monde, même s'il y a toujours la possibilité en cours de match de changer."