Ce lundi, Leonardo a fait savoir qu'il n'avait pas apprécié de ne pas avoir été averti par la FFF du test positif de Kylian Mbappé au coronavirus et de l'avoir lu dans la presse. Au micro de RMC, le Brésilien s'est fâché tout rouge : "Je trouve complètement inacceptable qu’on apprenne par la presse qu’un de nos joueurs est positif. Personne de la Fédération ne nous a communiqué ça... C'est un manque de respect !", avait-il lancé. Des propos qui n'ont évidemment pas échappé à Didier Deschamps.

Deschamps explique le malentendu sur le timing

Après la victoire de l'équipe de France contre la Croatie mardi soir (4-2), le sélectionneur des Bleus est entré dans le détail pour expliquer pourquoi l'information officielle n'a pas été communiquée plus tôt dans la journée. « Je vais être factuel. Au sortir de la séance d'entraînement Kylian a un test positif. On pare au plus pressé en l'isolant du reste du groupe. Dans le même temps, dix tests sont en attente et arrivent au compte-gouttes. On a fait en sorte de prendre en charge Kylian pour qu'il puisse rentrer chez lui. Je rajoute que pour tous les joueurs testés positifs il y a besoin d'une confirmation du laboratoire, qui prend du temps, car ils refont une analyse. Cette confirmation on l'a aux alentours de 22 heures. Entretemps, l'un d'entre vous (France Football) a sorti l'info. Pour pas que ça ne parte dans tous les sens, on a décidé de faire un communiqué. Voilà ce qui s'est passé. On était dans l'urgence. Il y avait peu de doute mais on était censé attendre la confirmation. Je ne pense pas avoir manqué de respect à qui que ce soit. »