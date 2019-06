"Merci au nom de la Nation et de tous les Français." C'est le message qu'Emmanuel Macron a transmis ce mardi aux champions du monde tricolores à l'occasion de la cérémonie de remise de la Légion d'honneur aux héros de la campagne de Russie.

Le chef de l'Etat s'est fait un évident plaisir à retracer longuement et dans le détail le parcours des Bleus lors de cette Coupe du monde 2018, et le président Macron a mis un point d'honneur à avoir un mot pour chacun d'entre eux.

Avant de conclure son discours par un avertissement, même s'il ne doute pas de la capacité des coéquipiers de Kylian Mbappé à assumer leur nouveau statut : "Cette Coupe du monde et cette décoration ne vous quitteront plus. C’est une récompense d’un jour, l’honneur de la République qui vous est rendu, mais à partir de maintenant il vous oblige aussi. Et je n’ai aucun état d’âme et même plutôt une immense fierté à vous la remettre, parce que je vous ai vu à la hauteur non seulement de l’exploit sportif et de ses valeurs. Mais maintenant tout au long de votre vie de votre carrière et de votre vie de citoyen français, vous aurez à porter cette part d’exemplarité qui va avec cette décoration. Il y aura des jours de défaite, il y aura des matins tristes, il y a aura des jours plus longs que d’autres, il y aura peut-être l’oubli… On sera tous confrontés à ça un jour. Mais on ne devra jamais oublier ces valeurs que vous avez portées haut, qui sont celles de la République qui vous honore aujourd’hui. (…) Cette Légion d’honneur vous oblige, ne l’oubliez jamais. Elle vous oblige pour vous-même, pour vos familles, pour la Nation et pour la jeunesse de France, qui aura besoin de votre engagement. Comme ceux qui, il y a vingt ans, étaient à votre place et ont su continuer à s’engager pour que vous soyez là."