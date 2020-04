Depuis l’Euro 2016, Hugo Lloris détient le record des capitanats en équipe de France. Lors du huitième de finale contre l’Irlande (2-1), il avait dépassé celui qui est son sélectionneur depuis 2012, Didier Deschamps, capitaine des Bleus à 54 reprises en 1989 et 2000. "Je n'ai pas envie de me comparer à Didier Deschamps ou Michel Platini, expliquait-il alors, avec l’humilité qui le caractérise. Ça reste anecdotique, même si c’est toujours plaisant."

Il pourrait déjà être sur le podium



"Si je me sens bien…"

Quatre années plus tard, Lloris a porté son record à 90 capitanats, pour un total de 114 sélections. Ce qui en fait le gardien tricolore le plus capé de l’histoire devant Fabien Barthez (87). Mais peut-il aller chercher le record de? Avec, l’ex-défenseur devance deux de ses coéquipiers de France 98 : Thierry Henry (123) et Marcel Desailly (116). Un podium sur lequel le portier de Tottenham serait déjà installé sans cette luxation du coude gauche subie début octobre, qui lui a fait manquer les quatre dernières rencontres des hommes de DD, en qualifications de l’Euro (Islande, Turquie, Moldavie et Albanie).Et l’annulation des deux matches amicaux du mois de mars, contre l’Ukraine et la Finlande, en raison de la crise sanitaire a aussi empêché son nombre de sélections d’augmenter. Avec 28 capes de retard sur Thuram, celui qui aura 35 ans en 2022 doit au moins continuer jusqu’à la prochaine Coupe du monde au Qatar pour espérer le rattraper, en comptant également sur un long parcours à l’Euro. ", avouait-il l’an dernier au Figaro. Je ne me fixe pas de limite et si je me sens bien dans mon corps et ma tête… Mais j’ai plus que jamais les crocs. Ce maillot bleu, c’est un symbole fort qui m’a guidé tout au long de ma carrière, je n’ai pas encore envie que cela s’arrête."