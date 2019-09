Avant les vacances estivales, les Bleus avaient été surclassés dans tous les domaines en Turquie (2-0), incapables de rivaliser avec les locaux, notamment dans les duels et l'envie. A croire que les champions du monde s'étaient quelque peu reposés sur leurs lauriers, avant de rectifier le tir en Andorre (0-4). Mais l'équipe de France, si elle est toujours leader du groupe H des éliminatoires de l'Euro 2020, partage la tête avec la Turquie et l'Islande, neuf points chacun au compteur. Autrement dit, ce rassemblement de septembre est essentiel pour la suite des opérations.

"En équipe de France, par expérience, les rassemblements les plus dangereux, c’est toujours au moins de juin. Donc au mois de septembre, il faut assumer ces contre-performances". Hugo Lloris a d'entrée planté le décor au moment de répondre aux questions de la presse à la veille des retrouvailles avec des Albanais qui s'étaient présentés sur leur route lors du dernier Euro à domicile. "Il faut assumer ce qu’il s’est passé en Turquie. Il y a de la compétitivité dans ce groupe. On a un devoir de résultat quand on porte le maillot des Bleus, encore plus en match officiel. L’objectif, c’est de terminer premier du groupe. Il faut gagner ces deux rencontres pour aborder les matches d’octobre dans les meilleures conditions, face à la Turquie et l’Islande", ajoute le capitaine tricolore. Et peu importe si Kylian Mbappé, l'atout offensif numéro 1 français, n'est pas de la partie, blessé. "Je pense que la réponse sera collective, répond le Spur. Nous n'avons pas besoin de prouver qu'il y a un réservoir intéressant en équipe de France. On peut s'en rendre compte à voir le nombre de joueurs français qui jouent à l'étranger, et de tous âges".

L'ancien Lyonnais se veut donc optimiste, mais tire malgré tout la sonnette d'alarme. "La défaite en Turquie ne sera un accident que si on gagne nos six prochains matches, et que si on montre un autre état d’esprit dans nos performances. Il faut démarrer nos matches avec envie et détermination à chaque fois. C’est une chose de le dire, une autre de le faire", conclut-il.