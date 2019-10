Il y a quatre mois, l’équipe de France s’était inclinée en Turquie dans un environnement hostile, surclassée dans le jeu par des adversaires galvanisés et peut-être déstabilisée par un public fervent à l’extrême, jusqu’à siffler l’hymne national de ses visiteurs. Cette escale à Konya avait ainsi suscité débats et polémiques, au-delà même du sport. Et c’est dans un contexte international tout aussi tendu – en pleine offensive d’Ankara contre les Kurdes au Nord de la Syrie - que les Bleus accueillent à leur tour les Turcs, lundi soir, au Stade de France (20h45).

"Ce n’est pas quelque chose qui nous préoccupe, assure pourtant ce dimanche Raphaël Varane. C’est évident qu’on aura une motivation supplémentaire due au résultat du match aller (défaite 2-0), mais on va faire abstraction du contexte géopolitique. Nous, on est là pour donner du plaisir à nos supporters, et signer la meilleure performance possible en vue de la qualification pour l’Euro." Pas question donc de s’inquiéter devant la déferlante annoncée de partisans de l’équipe nationale turque sur l’enceinte dionysienne. "On s’attend à ce qu’il y ait beaucoup de supporters turcs, mais nous sommes des joueurs de haut niveau, nous sommes habitués à tous les contextes possibles, poursuit le capitaine tricolore en l’absence d’Hugo Lloris. Je suis sûr qu’il y aura une bonne ambiance. Ça peut nous transcender. En tout cas on est prêts à répondre présent !"

"Restons concentrés sur le sport"

Alors que la rencontre a été classée "à haut risque" par les autorités françaises, l’atmosphère sera festive assurément aux yeux de Didier Deschamps aussi. "On sera chez nous et ça fait un moment qu’on a une belle ambiance quand on évolue devant notre public. Je ne sais pas combien seront les Turcs dans le stade, ils se déplacent souvent en nombre à travers l’Europe, avec une ferveur et une passion exacerbées, mais on ne va pas les compter avec les joueurs... L’ambiance sera bonne et belle, c’est l’important."

A l’image du défenseur du Real Madrid, le sélectionneur des Bleus se refuse donc à toute réflexion d’ordre politique. "Ça en intéressera certains, mais pas moi. Je suis focalisé sur le terrain et notre objectif de qualification. Nous, nous sommes dans la sphère sportive. Bien sûr, les problèmes géopolitiques sont là, mais de là à ce qu’il y ait des conséquences sur l’environnement du match, je ne pense pas. On n’a pas à y penser en tout cas, restons concentrés sur le sport !"