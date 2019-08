Si Kylian Mbappé, victime d’une déchirure musculaire à la cuisse gauche dimanche dernier, sera absent quatre semaines et manquera notamment les deux prochains matches des Bleus, Didier Deschamps pourra compter sur un autre joueur formé à Bondy, ami d’enfance de l’attaquant du PSG, pour les rencontres qualificatives à l’Euro 2020 contre l’Albanie, le 7 septembre, puis trois jours plus tard face à Andorre, toujours à Saint-Denis.

Car le sélectionneur tricolore, qui a dévoilé sa liste de 23 jeudi au siège de la FFF, a décidé de sélectionner pour la toute première fois le Lillois Jonathan Ikoné. "Pour ce qu’il réalise avec son club, et ce qu’il a déjà réalisé la saison dernière, ce qu’il a été capable de faire avec les Espoirs, a justifié "DD". Evidemment que c’est aussi lié aux absences sur le plan offensif. Mais il est dans un profil de joueur qui est capable d’évoluer en tant qu’attaquant mais aussi sur un côté, avec des qualités spécifiques de vitesse, de provocation et de percussion. Et une efficacité, en buts et en passes décisives, qui est intéressante."

Toujours un élément déclencheur Didier Deschamps

Auteur de 3 buts et de 9 passes décisives en Ligue 1 lors du dernier exercice, le joueur de 21 ans formé au PSG, qui avait été prêté à Montpellier 18 mois avant de débarquer au Losc à l’été 2018, s’était aussi mis en évidence lors du dernier championnat d’Europe Espoirs. Et ce même s’il était arrivé à l’Euro "un peu fatigué, a poursuivi Deschamps. Mais c’est un joueur qui a toujours été un élément déclencheur, qui est déstabilisant et créé des difficultés à l’adversaire. Je le suivais déjà l’an dernier."

Et s’il n’y a aucune autre vraie nouveauté à noter dans cette liste, Aymeric Laporte (Manchester City), plus appelé depuis 2017 et qui ne compte aucune sélection, revient à la place d’un Samuel Umtiti remplaçant à Barcelone. Autre ancien Lyonnais, Corentin Tolisso, gravement blessé la saison dernière, effectue lui son retour.

Le groupe des Bleus: Lloris, Areola, Maignan – Pavard, Varane, Laporte, Hernandez, Lenglet, Zouma, Dubois, Digne – Pogba, Matuidi, Sissoko, N’Zonzi, Tolisso – Griezmann, Giroud, Lemar, Fekir, Ben Yedder, Coman, Ikoné.