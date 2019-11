Lorsqu’on l’invite à évoquer les Bleus de Deschamps, Thierry Henry pointe bien sûr le phénomène Kylian Mbappé dont, selon lui, "on va parler pendant encore vingt ans", mais aussi bien sûr cette "génération extraordinaire", qui a déjà joué une finale de l’Euro en 2016, avant d’être sacrée championne du monde deux ans plus tard, lors du Mondial en Russie. Et qui, l’ancienne légende des Gunners en est convaincu, figurera parmi les "six ou sept candidats au titre" lors de la phase finale du prochain Euro 2020.

Et puis, il y a le cas Olivier Giroud (95 sélections, 38 buts). Si l’actuel n°9 des Bleus tutoie désormais Michel Platini (41) au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France avec seulement trois longueurs de retard sur l’ancien meneur de jeu tricolore, Henry, attaquant le plus prolifique sous le maillot de la sélection nationale avec ses 51 réalisations, peut encore voir venir.

Même si le champion d’Europe 2000 et champion du monde 1998 ne tarit pas d’éloges sur l’ancien Montpelliérain, qu’il considère toujours aujourd’hui comme un rouage essentiel de l’équipe de Didier Deschamps.

"Pour moi, le plus important, c’est Didier. Didier lui fait confiance, et vous voyez bien quand vous avez la confiance de votre entraîneur, ce que peut faire Olivier (Giroud). Malheureusement, il ne joue pas à Chelsea – ça c’est le coach (Lampard) qui voit, je ne veux pas rentrer dans ces débats-là – mais Olivier est en train de bien jouer. Et pas seulement à l’heure actuelle…, juge « Titi ». Il y a aussi la façon dont « DD » (Deschamps) aime jouer aussi ! C’est exactement ce que peut lui apporter et lui présente Olivier, dos au but, malin, il sait jouer, il voit la passe… Et puis mettre sa tête quand il faut mettre la tête, il sait garder la balle, détaille-t-il. Donc quand tu as un joueur comme Olivier, tu as Griezmann, qui peut tourner autour, Mbappé, qui peut prendre la profondeur. Mais Olivier te donne ce point de référence qui fait que tout le monde peut profiter de ce qu’il est capable d’apporter, et en plus, comme on a encore pu le voir contre la Turquie (*), venir mettre son petit coup de tête ou sa finition… C’est un joueur qui te donne peut-être ce qu’on ne voit plus trop à l’heure actuelle en Europe, ce profil de l’ancien attaquant (…) et connaissant la façon dont aime jouer « DD » (Deschamps), c’est exactement le genre de joueur qu’il aime."

(*) En octobre dernier, 3 jours après avoir inscrit le penalty de la victoire en Islande (1-0), Giroud ouvre le score contre les Turcs au Stade de France (1-1).