Patrice Evra dit stop. L'ancien capitaine de l'équipe de France a expliqué dans un entretien à la Gazzetta Dello Sport qu'il mettait un terme à sa carrière de joueur. Sans club depuis son départ de West-Ham en mai 2018, l'ancien joueur de Monaco a expliqué qu'il souhaitait passer à autre chose.

"J'avais commencé la formation pour la licence d'entraîneur UEFA B en 2013, maintenant, je veux la terminer et passer ensuite la Licence UEFA A, a-t-il raconté au média italien. Sir Alex Ferguson avait pronostiqué à l'époque que deux de ses joueurs deviendraient coaches de haut niveau: Ryan Giggs et Patrice Evra."

Avec 5 championnats d'Angleterre, 3 championnats d'Italie et 1 Ligue des champions, Patrice Evra dispose d'un des plus beaux palmarès en club du football français. Désormais il va pouvoir se consacrer à sa nouvelle carrière d'entraîneur, qu'il pourrait débuter dans un an et demi "si tout se passe bien".