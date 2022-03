Jonathan Clauss (RC Lens) Christopher Nkunku (RB Leipzig) ont été appelés jeudi pour la première fois en équipe de France, en vue des deux matches amicaux disputés par les Bleus en mars. La liste dévoilée par Didier Deschamps marque aussi le retour de Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Paul Pogba, absents en novembre sur blessure, mais n'intègre pas les défenseurs Léo Dubois et Dayot Upamecano, non convoqués pour les rencontres face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, les 25 et 29 mars à Marseille et Lille.

La liste des 2️⃣3️⃣ joueurs qui affronteront la Côte d'Ivoire 🇨🇮 et l'Afrique du Sud 🇿🇦 à Marseille et Lille.



Avec 2️⃣ nouveaux sélectionnés !

👋 @Djoninho25 / @c_nk97 🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/z8bXmoSsmX — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 17, 2022



La liste dévoilée par Didier Deschamps marque aussi le retour de Presnel Kimpembe, Raphaël Varane et Paul Pogba, absents en novembre sur blessure, mais n'intègre pas les défenseurs Léo Dubois et Dayot Upamecano, non convoqués pour les rencontres disputées les 25 et 29 mars à Marseille et Lille. Pour cette première liste de l'année, le patron des champions du monde 2018 ne peut pas compter sur Ferland Mendy et Thomas Lemar, blessés. Karim Benzema, sorti sur blessure lundi avec le Real Madrid, fait partie des 23 joueurs convoqués au même titre que ses partenaires d'attaque Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Le Parisien retrouvera lundi à Clairefontaine un ancien coéquipier, Christopher Nkunku. A 24 ans, le joueur formé au PSG est convoqué pour la première fois, grâce à une saison tonitruante avec le RB Leipzig où il a empilé 26 buts toute compétitions confondues. "En termes de but et de passes il a des bonnes statistiques, son jeu a évolué, aujourd'hui il est quasi axial, deuxième attaquant, dans un système avec beaucoup de liberté, en étant proche du but. Son utilisation sera dans ce secteur-là", a commenté Deschamps devant la presse. Sur le côté gauche de l'attaque, Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) conserve sa place dans le groupe malgré le retour au premier plan avec le Barça d'Ousmane Dembélé, non convoqué.

Au milieu de terrain, les inamovibles N'Golo Kanté et Paul Pogba sont accompagnés d'Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi. En défense, Deschamps enregistre les retours de Kimpembe et Varane, absents en fin d'année dernière sur blessure. Jules Koundé et Lucas Hernandez sont aussi là, mais pas Kurt Zouma, dans la tourmente depuis la diffusion en février d'une vidéo où il maltraitait son chat. Le défenseur central Dayot Upamecano, titulaire lors des deux matches des Bleus en novembre, paye sa mauvaise passe avec le Bayern Munich. Il ne figure pas dans la liste, comme le défenseur lyonnais Léo Dubois, écarté au profit de Clauss, 29 ans. Derrière le titulaire Hugo Lloris et sa doublure Mike Maignan, Deschamps a opté pour Alphonse Areola en troisième gardien.

La liste complète :

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham/ENG), Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Mike Maignan (AC Milan/ITA)

Défenseurs : Jonathan Clauss (Lens), Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Lucas Hernandez (Bayern Munich/GER), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Séville/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/GER), Raphaël Varane (Manchester United/ENG).

Milieux : Mattéo Guendouzi (Marseille), N'Golo Kanté (Chelsea/ENG), Paul Pogba (Manchester United/ENG), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Monaco).

Attaquants : Wissam Ben Yedder (Monaco), Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich/GER), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen/GER), Antoine Griezmann (Atlético Madrid/ESP), Kylian Mbappé (Paris SG), Christopher Nkunku (Leipzig/GER).