En fin de contrat après la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps prolonge l'aventure avec l'équipe de France jusqu'en 2026 ! "DD" sera sur le banc pour l'Euro 2024 en Allemagne et la Coupe du Monde 2026 aux USA, au Canada et au Mexique !

La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 𝟮𝟬𝟮𝟲 ✍️



Depuis la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine (3-3; 4 T.A.B à 2), une question planait au-dessus de l'équipe de France : que va faire Didier Deschamps ? Après le beau parcours des Bleus au Qatar, l'ancien coach de l'OM avait le choix sur son avenir. Après quelques jours de discussions, la Fédération française de football et son président Noël Le Graët ont officialisé la prolongation du sélectionneur jusqu'en 2026.

"La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France jusqu’au mois de juin 2026", annonce la FFF. Le staff fidèle à Deschamps à savoir Guy Stéphan, son adjoint, Franck Raviot, entraineur des gardiens et Cyril Moine, préparateur physique, poursuit également l'aventure avec les tricolores.

Suite à cette prolongation, Didier Deschamps aura droit de disputer deux autres compétitions internationales : l'Euro 2024 en Allemagne et la Coupe du Monde en 2026 en Amérique du Nord. Pour rappel, Deschamps a notamment remporté le Mondial 2018 et la Ligue des Nations 2021 avec les Bleus, et atteint la finale au Mondial 2022 et à l'Euro 2016.