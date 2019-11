Didier Deschamps faisait face à la presse ce lundi en marge du rassemblement des Bleus pour les deux rencontres à venir face à la Moldavie (jeudi) et l’Albanie (dimanche), dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020. Inévitablement, le sélectionneur tricolore a été invité à réagir aux récents propos de Zinedine Zidane sur Karim Benzema, le buteur merengue qui a toute sa place en équipe de France selon l’entraîneur du Real Madrid.

"Footballistiquement, Karim Benzema est simplement le meilleur. Donc, oui, il a sa place en équipe de France, dixit l’ancien n°10 des Bleus la semaine passée devant la presse espagnole. Je sais qu'il est très attaché à la sélection. Il a toujours voulu y jouer. Après, je ne sais pas ce qu'il s'est passé en interne. Footballistiquement, oui, il n'y a pas photo. Le reste, je ne le contrôle pas." Une sortie légitime aux yeux de Didier Deschamps, qui a répondu à son ex-coéquipier le plus sereinement du monde: "Je n’ai aucun souci avec ça. Zizou est l’entraîneur du Real Madrid donc il reste totalement dans son rôle en parlant comme ça."

Le mois dernier, dans un documentaire qui lui était consacré diffusé sur TF1, Didier Deschamps s’était montré on ne plus clair sur la question. "C’est un choix sportif, point barre, avait-il martelé. Je pense que ce n’est pas un bien pour l’équipe de France… Je n’ai pas dit que c’était un mal. Ce n’est pas non plus pour mon plaisir ou à l’encontre de… Mais c’est parce que je considère les choses par rapport à l’équipe de France et ce que représente ce maillot. C’est tout."