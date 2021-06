Victorieuse à Munich mardi soir face à l'Allemagne (1-0), l'équipe de France espère enchaîner un deuxième succès samedi contre la Hongrie à Budapest (15 heures). Si tel devait être le cas, elle s'ouvrirait les portes des huitièmes de finale et cette perspective est présente dans l'esprit de Didier Deschamps qui l'a avoué ce vendredi en conférence de presse. "Le premier match de poule est important mais jamais décisif. L'avantage d'avoir cette victoire peut nous permettre d'être qualifié après deux matchs si on obtient le même résultat samedi. C'est notre premier objectif. Je fais tout pour que le scénario soit positif. On y va step by step. Je ne prépare pas le troisième match avant le deuxième", a-t-il expliqué, sans dévoiler si il allait effectuer des changements dans le onze de départ.





Griezmann, une référence mondiale pour Deschamps



Particulièrement impliqué contre l'Allemagne, Antoine Griezmann a été la cible d'éloges de la part de son sélectionneur. "Il fait partie des leaders techniques capables d'apporter par ses déplacements. C'est un joueur offensif et créatif. Il a un don de soi remarquable et fait beaucoup, parfois trop, d'efforts défensifs", a jugé le natif de Bayonne. Cadre des Bleus depuis quelques années, le joueur du Barça conserve pourtant sa lucidité au moment de faire la différence dans les derniers mètres. De quoi satisfaire son sélectionneur : "C'est un grand professionnel. Il n'y a qu'à regarder ses statistiques pour voir son influence chez les Bleus. Quand en plus on regarde son volume de jeu. Il fait partie des tous meilleurs joueurs européens et mondiaux", a-t-il assuré. Face à une Hongrie qui avait su donner du fil à retordre au Portugal avant de s'écrouler (0-3), Griezmann aura l'occasion de démontrer, encore une fois, son importance vitale chez les champions du monde.