A nouveau sur le flanc pour plusieurs semaines et donc forfait pour les deux prochains matches de l’équipe de France contre l’Albanie et Andorre (les 7 et 10 septembre), Ousmane Dembélé est beaucoup trop souvent blessé aux yeux de Didier Deschamps. "C’est factuel: si on regarde le nombre de blessures qu’il a eues et le nombre de matches qu’il a ratés, ça fait beaucoup…", a déploré le sélectionneur des Bleus, jeudi en conférence de presse.

"Il faut qu’ils prennent consciences de toutes les exigences du plus haut niveau, même si ça n’empêche pas les blessures bien évidemment."

"C’est un jeune joueur qui a un potentiel énorme, mais quand vous subissez de telles blessures, il faut prendre un peu plus soin de votre corps, a-t-il ajouté. C’est le problème des jeunes joueurs, pas seulement celui d’Ousmane, ils ont un peu plus de mal à comprendre ce qu’il faut faire. Il faut qu’ils prennent consciences de toutes les exigences du plus haut niveau, même si ça n’empêche pas les blessures bien évidemment."

"Après, je ne veux pas m’immiscer dans ses relations avec son club de Barcelone. C’est leur joueur, à eux de faire ce qu’il faut, a conclu le technicien tricolore. Moi, je ne peux que constater qu’il n’est pas disponible, malheureusement encore à cause d’une blessure musculaire."