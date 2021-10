De l'eau a coulé sous les ponts, mais l'équipe de France et la Belgique se retrouvent ce jeudi pour un grand classique qui s'annonce explosif, trois ans après une demi-finale de Coupe du Monde restée dans toutes les têtes (0-1). Ce match, que les Bleus avaient remporté d'une courte tête, avait laissé un sentiment très amer aux joueurs cadres de la sélection belge, qui avaient multiplié les piques dans les jours qui ont suivi.

"C'était il y a plus de 3 ans, c'était déjà derrière nous"



Interrogé sur le sentiment de revanche qui pourrait habiter les Belges, Raphaël Varane a préféré prendre du recul. "C'est du passé, ça fait partie de l'histoire, a expédié le défenseur central des Bleus. Ça a été un événement marquant pour nous et pour eux aussi. Sur le match qui est à venir, ce sont surtout deux grosses équipes qui s'affrontent avec l'objectif d'atteindre une finale, avec un trophée en jeu. C'était il y a plus de trois ans, c'est déjà derrière nous."

"C'est un rendez-vous important. C'est une compétition, où il y a des matches de prestige. On a envie de gagner, a continué Varane, dans des propos repris par L’Équipe. Peu importe la déception après l'élimination à l'Euro. Quand il y a des matches de compétition devant nous, on a envie de tout faire pour les gagner."