"Victime d'une douleur musculaire à la cuisse gauche, le défenseur de Manchester United a passé des examens ce samedi qui ont confirmé son indisponibilité pour les trois derniers matches de la saison", a précisé la FFF, indiquant que Konaté, finaliste de la Ligue des champions avec Liverpool, serait "présent dimanche à Split (Croatie) pour l'entraînement de veille de match", avant d'affronter les Croates lundi soir (20h45). Varane, vice-capitaine des Bleus, avait dû laisser sa place à l'heure de jeu contre le Danemark au Stade de France, suppléé par William Saliba. Les Bleus, qui menaient à ce moment-là 1-0, s'étaient ensuite délités, craquant dans les dernières minutes face aux Danois, vainqueurs 2-1 pour cette première journée de Ligue des nations.

L'ancien taulier du Real Madrid (29 ans, 86 sélections) n'est pas épargné par les blessures cette saison : il a déjà été longuement touché à une cuisse ainsi qu'aux adducteurs à l'automne, manquant le rassemblement de novembre avec les Bleus. Cette nouvelle blessure doit le laisser sur le carreau entre dix et quinze jours, selon les examens passés samedi, a-t-on appris de source proche du groupe France. L'incertitude plane toujours sur l'état de santé de Kylian Mbappé, touché au genou gauche et remplacé par précaution vendredi soir à la mi-temps.

A 23 ans, Ibrahima Konaté va enfin découvrir le groupe France, grâce à une saison prometteuse avec les Reds, où il a occupé un poste de défenseur titulaire pour les matches de Ligue des champions notamment. Il a marqué de la tête lors des manches aller et retour du quart de finale de C1 contre le Benfica. "Je le suis évidemment, il est dans une équipe qui joue le titre en Premier League et en Ligue des champions, il a un profil intéressant", avait souligné Didier Deschamps au sujet du défenseur, lors de l'annonce de sa liste, où il lui avait préféré William Saliba. "Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui poussent, tant mieux, cela permet aux plus anciens de pas s'endormir. (Ibrahima Konaté) a toutes les qualités d'un défenseur moderne, mais William Saliba les a aussi." Outre le déplacement en Croatie, les Français affrontent l'Autriche à Vienne le 10 juin, puis de nouveau la Croatie, à Saint-Denis, le 13 juin.