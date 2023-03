Benjamin Pavard n'aurait pas pu rêver mieux comme retour en tant que titulaire de l'Équipe de France. Sur le banc depuis son match contre l'Australie en Coupe du Monde (4-1), le défenseur du Bayern se devait de se faire remarquer. Chose réussie en inscrivant l'unique but de la rencontre à la 50e minute de jeu sur une magnifique frappe extérieure de la surface.

"N'importe quel joueur peut avoir une période plus difficile"

Remplacé par Jules Koundé au poste de latéral droit, Didier Deschamps semblait avoir trouvé son équilibre. Alors qu'il avait réaffirmé sa volonté de jouer dans l'axe de la défense, Pavard a réalisé un très bon match sur le côté. Et ce n'est pas le sélectionneur des Bleus qui dira le contraire. "Je lui ai dit que j’étais content pour lui. Il a eu des périodes moins heureuses mais il est là. Même si ce n’est pas exactement son registre, c’est lui qui nous permet de gagner ce match. N’importe quel joueur peut avoir une période plus difficile, mais ce n’est pas pour autant que je vais leur enlever ma confiance, à eux dans leur club de se maintenir au plus haut niveau", averti Didier Deschamps au micro de TF1.