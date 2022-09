Trois petits nouveaux ont débarqué lundi à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France. Benoît Badiashile fait partie de ceux-là. En vue avec l’AS Monaco depuis le début de saison, le défenseur central a été récompensé de ses performances par Didier Deschamps qui l’a appelé dans sa liste jeudi dernier, en même temps qu’il a profité des défections à ce poste.

Présent en conférence de presse lundi après-midi, le jeune élément de 21 ans a confié avoir été « assez surpris » par sa convocation. « Je ne m'y attendais pas. Maintenant, c'est fait. Et quand on est appelé dans la dernière liste avant la Coupe du Monde, on peut avoir des ambitions et envie d'y participer », vise le Monégasque.

Badiashile : « Le plus important est d'être soi-même »

Tandis qu’il reste deux rencontres, jeudi contre l’Autriche et dimanche face au Danemark en Ligue des Nations, avant la liste du Mondial, Benoît Badiashile va tenter de convaincre le sélectionneur national en montrant ses « qualités avec l'équipe de France pendant ce rassemblement et en continuant sur ma lancée avec Monaco. Je veux montrer que je défends bien et que j'ai des qualités de relance. Mais il faut jouer de manière libérée. Je suis préparé. Le plus important est d'être soi-même. La sélection Espoirs m'a beaucoup aidé dans ce sens. En plus, j'étais capitaine de cette équipe. »

« Je jouerai où le coach jugera que je suis le plus utile »

Avec Monaco, Badiashile a pris part à 9 matchs depuis le début de saison et marqué 2 buts, le plus souvent en évoluant dans une défense à trois, sur l’axe gauche. Un système utilisé par Didier Deschamps cette année. De bon augure pour avoir une chance pour le petit nouveau ? « J'ai eu l'habitude sur les deux dernières saisons d'évoluer à trois ou à quatre derrière. Je n'ai pas de préférence particulière. Je jouerai où le coach jugera que je suis le plus utile », a indiqué Badiashile qui n’avait pas encore discuté avec Didier Deschamps. « Il m'a juste accueilli à mon arrivée. On s'est vu brièvement. »