Wenger comprend la frustration de Giroud

Alors que tout allait bien dans le groupe France à l’approche de l’Championnats d'Europe, Olivier Giroud a engendré de légères tensions à travers les déclarations qu’il avait tenues après le match contre la Bulgarie. Ces derniers jours, il était presque uniquement question de sa relation avec Kylian Mbappé. Une situation qui est loin d’être idéale et que chacun s’évertue dorénavant à désamorcer.

« Giroud passe de l’ombre à l’ombre »

Mais qu’est-ce qui a donc poussé l’ancien héraultais à perturbé la bonne ambiance ? Même si ce n’était pas intentionnel et qu’il n’est pas le seul responsable dans cette histoire, il est évident qu’il a commis un impair et son ancien manager Arsène Wenger pense deviner les raisons de cette sortie médiatique. « C'est une accumulation avec le fait qu'il était dans l'ombre à Chelsea. Il le supportait bien tant qu'il était titulaire en Bleu. Et là il passe de l’ombre à l’ombre. Ça crée une forme de mécontentement », a-t-il déclaré sur beIN SPORTS vendredi.

Le technicien alsacien pense donc que Giroud a fait part de sa frustration au plus mauvais moment, mais il a confiance en lui pour faire la part des choses une fois que les choses sérieuses débuteront. « La haute compétition, ce n'est pas une question d'amour mais de priorité. Et Giroud le sait et quand il jouera il fera passer le jeu au-dessus de tout », a-t-il assuré.