Wendie Renard claque la porte des Bleues !

Ce n’est un secret pour personne : Corinne Diacre, sélectionneur de l’équipe de France de football féminine, entretient des relations tendues avec certaines joueuses. Nouvelle illustration avec le « divorce » entre Wendie Renard et la patronne des Bleues. Capitaine emblématique de l’équipe, la Lyonnaise a décidé de claquer la porte du vestiaire à quelques mois de la Coupe du monde.

Sur son compte Twitter, la joueuse de 32 ans a écrit : « J’ai défendu le maillot bleu-blanc-rouge 142 fois avec passion, respect, engagement et professionnalisme. J’aime la France plus que tout. Je ne suis pas parfaite, loin de là, mais je ne peux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. C’est un jour triste mais nécessaire pour préserver ma santé mentale. C’est avec le coeur lourd que je viens par ce message vous informer de ma décision de prendre du recul avec l’équipe de France. Je ne ferai malheureusement pas cette Coupe du monde dans de telles conditions. Mon visage peut masquer la douleur mais le coeur, lui, souffre… Et je n’ai plus envie de souffrir. Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. »

La Coupe du monde aura lieu en Nouvelle-Zélande et en Australie du 20 juillet au 20 août. Wendie Renard était celle qui avait débuté le plus de matches en sélection depuis la nomination de Corinne Diacre en 2017 : 48, nous apprend le site de stats Opta. Avec ses 142 apparitions (pour 34 buts), elle figure dans le Top 10 des footballeuses les plus capées. La Lyonnaise mettrait en cause les compétences du staff technique. Trop limité et coupable, à ses yeux, de faire preuve de partialité et de ne pas imposer un degré d’exigence assez élevé.