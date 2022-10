Variétés Club de France : Match à Bayonne le 19 octobre pour les cent ans de l'Aviron

Le Variétés Club de France à Bayonne pour souffler les cent ans de l'Aviron. A l'occasion du centième anniversaire du mythique club de Bayonne, Jacques Vendroux et le VCF seront à l'affiche ce mercredi 19 octobre à 19h00 sur la pelouse du stade Jean-Dauger face à une sélection de sportifs basques. Le sélectionneur des Bleus, formé à l'Aviron et légende de ce club qui évolue dans un stade portant son nom (le match aura lieu chez les rugbymen de Jean-Dauger pour permettre une plus grande affluence), sera évidemment présent. Dans une courte séquence publiée sur le compte Twitter du club basque, "DD" assure qu'il ne pouvait pas manquer ce match auquel participeront d'autres champions du monde, Robert Pires et Christian Karembeu en tête. "Je vous donne rendez-vous le 19 octobre à Bayonne pour le centenaire de l'Aviron bayonnais, mon club formateur. Je serai là-bas, bien sûr, avec Robert Pires, Laurent Blanc, Christian Karembeu, Bixente Lizarazu, Matt Pokora et encore bien d'autres personnalités du sport et du spectacle. On se mobilise tous pour l'hôpital de Bayonne. Je vous attends très nombreux."

Au profit des pièces jaunes et et du service pédiatrie de l'hôpital de Bayonne

La rencontre, dont le coup d'envoi sera donné à 19h00, sera disputée au profit des Pièces Jaunes et de l'association Haur Eri, qui s'occupe des enfants malades du service de pédiatrie du centre hospitalier de Bayonne. Une région que le Variétés, dont d'illustres membres sont originaires du coin (Jean-Michel Larqué, Serge Blanco, Dimitri Yachvili, qui seront tous là mercredi), connaît par cœur. Mercredi soir, le VCF jouera ainsi le 46eme match de son histoire au Pays basque. L'équipe si chère à Jacques Vendroux y avait découvert la région en 1984, elle n'y était plus venue depuis le 16 octobre 2019. "On a joué plein de fois au Pays basque, on adore le Pays basque, c'est une histoire affective, une histoire de sentiment", avoue le manager général du Variétés, qui promet "un gros casting". Alain Giresse, Laure Boulleau, Sonny Anderson, Benoît Cheyrou, Dominique Rocheteau, Gaëtan Huard, Clément Chantôme et le père de Kylian Mbappé Wilfried Mbappé seront notamment présents mercredi sur la pelouse du stade Jean-Dauger à Bayonne.