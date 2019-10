Varane prévoit "un combat physique"

Vendredi soir, à partir de 20h45, l'équipe de France sera opposée à l'Islande à Reykjavik pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2020. Et même si les Bleus s'étaient largement imposés (4-0) à l'aller en mars dernier, au Stade de France, Raphaël Varane s'attend à une confrontation complexe.

"Il ne faut surtout pas sous-estimer la difficulté du match de vendredi, a prévenu celui qui portera le brassard de capitaine en l'absence de Hugo Lloris. On s'attend à un combat physique. Les coups de pied arrêtés font partie de leurs points forts. On devra répondre présent dans ce domaine. Quand on aura le ballon, il faudra essayer de faire mal à l'adversaire, de redoubler les passes et de jouer vite vers l'avant quand ce sera possible".