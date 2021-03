Une sanction de Deschamps ? La réponse de Camavinga

"Rétrogradé" avec les Espoirs pour disputer l’Euro U21, Eduardo Camavinga n'évolue plus en A après quelques semaines difficiles avec son club de Rennes. Pour autant, le milieu de terrain convoité notamment par le Real Madrid prend sur lui et promet de rebondir après cette "sanction", lui qui avait pourtant côtoyé les A durant les derniers rassemblements.

Camavinga n'a pas le Blues

"Pas de regret. Je vais disputer une grande compétition. Ma première en équipe de France, a-t-il glissé au Parisien. Il faut positiver, je suis heureux d’être ici. Matteo (Guendouzi) et « Jorko » (Ikoné) ont déjà vécu cette situation en quittant les A pour revenir en Espoirs. On est tous concentrés, avec le même objectif : se qualifier pour les quarts au mois de mai.", a asséné un Camavinga résolument concentré sur les espoirs et dont les objectifs sont clairs.

"Quand ils m’ont vu dans la liste, mes parents m’ont dit de ramener la coupe (rires). Mais, vivons au jour le jour. Là, je suis à l’Euro Espoirs. Je suis concentré à fond là-dessus. Après, il faudra se concentrer sur les huit matchs restants avec Rennes en espérant accrocher une qualification européenne. Puis, dans deux mois encore, on pensera à l’équipe de France s’il se passe quelque chose pour moi.", martèle-t-il encore.



