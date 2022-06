La 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙤' française pour ce dernier match de la saison 🔥 Allez les Bleus 🇫🇷#FRACRO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/KzqxkGAxdk

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 13, 2022

Défense à 4, Mbappé et Benzema ensemble

Le dernier rendez-vous avant les vacances. Surfant sur une série négative de 3 matchs consécutifs sans victoires en Ligue des nations (défaite face au Danemark, nuls contre la Croatie et l'Autriche),. L'objectif, évidemment, sera de gagner alors que les Bleus tenants du titre de la compétition, occupent la dernière place de ce groupe 1 avec 2 points et pourraient être éliminés de la course au Final Four dès ce soir (en cas de défaite couplée à un tout autre résultat qu’un match nul lors de Danemark-Autriche).Didier Deschamps fera avec les forces en présence. Dans les buts, comme annoncé, c'est Mike Maignan qui sera aligné derrière une défense à 4 éléments avec Jules Koundé, Ibrahima Konaté Presnel Kimpembe et Lucas Digne. L'entrejeu sera formé par un duo : Boubacar Kamara et Mattéo Guendouzi. Sur les ailes, on retrouvera Adrien Rabiot et Christopher Nkunku. Devant,, décisif face à l'Autriche mais pas à "100%" après sa blessure face au Danemark. Antoine Griezmann, dans une période très compliquée et muet depuis 6 matchs avec la France, sera sur le banc.: Maignan - Koundé, Konaté, Kimpembe, Digne - Nkunku, Kamara, Guendouzi, Rabiot - Mbappé, Benzema.: Ivusic - Stanisic, Sutalo, Erlic, Juranovic - Brozovic, Kovacic, Modric - Pasalic, Budimir, Brekalo.