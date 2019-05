Un record pour Aouchiche à l'Euro U17

"Je n’oublie jamais que ce qui compte avant tout, au-delà des buts que je peux marquer, c’est la réussite de l’équipe. Sans elle, qui suis-je ? Rien." Interrogé par Le Parisien après son quadruplé face à la République Tchèque (6-1), dimanche à Dublin en quarts de finale de l’Euro U17, Adil Aouchiche (16 ans) ne semblait pas obnubilé par ses statistiques personnelles, mais plutôt par la réussite de son équipe, qui affrontera le vainqueur d’Italie-Portugal jeudi, toujours dans la capitale irlandaise, pour une place en finale.

Son sélectionneur, Jean-Claude Giuntini, confirme d’ailleurs que la principale qualité du milieu de terrain du Paris Saint-Germain "est déjà d’être bien entouré et de mettre ses très grandes qualités au service du collectif. C’est à ça aussi qu’on reconnaît les bons joueurs intelligents. Adil est aussi un garçon attachant et à l’écoute." Avec ces 4 buts supplémentaires, le joueur de 16 ans en comptabilise désormais 9, après ceux inscrits en phase de groupes contre l’Angleterre, la Suède (x3) et les Pays-Bas.

Ce qui permet au natif du Blanc-Mesnil (93) de battre le record du tournoi et d’en égaler un autre, datant de 35 ans ! Car seul Michel Platini, lors de l’Euro 1984, avait déjà réussi à marquer 9 buts en phase finale d’une compétition européenne UEFA, rapporte l’instance ce lundi. Ses compatriotes Odsonne Edouard (2015) et Amine Gouiri (2017) avaient eux atteint les 8 réalisations à l’Euro 2017. Aouchiche peut maintenant espèrer battre le record de « Platoche », en demi-finale et lors d’une éventuelle finale. Même si, il insiste, c’est bien le trophée de champion d’Europe de sa catégorie, remporté par Edouard et ses coéquipiers il y a quatre ans, qui l’intéresse le plus: "J’en rêve."