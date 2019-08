Un nouveau venu dans le staff de Deschamps

Il semble écrit que Zinedine Zidane doive un jour endosser le costume de sélectionneur de l’équipe de France. Mais, en attendant, c’est « Zizou » et le Real Madrid qui ont débauché le préparateur physique des Bleus : Grégory Dupont a rejoint la Casa Blanca à l’issue de la saison 2018-2019.

Et Didier Deschamps a trouvé son remplaçant à un poste essentiel au sein du staff des champions du monde. La Fédération Française de football (FFF) a officialisé mercredi la nomination de Cyril Moine (47 ans), appelé à étrenner ses nouvelles fonctions à l’occasion du rassemblement, qui précédera les matches programmés contre l’Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre prochains dans le cadre des phases qualificatives à l’Euro 2020.

Les Canaris ont dit oui !

Une arrivée qui ne coulait pas de source. Car l’intéressé, parce qu’il est en poste au sein du FC Nantes, avait conditionné la poursuite de sa mission auprès des Canaris, suite au départ de Vahid Halilhodzic (dont il était le fidèle adjoint au Stade Rennais et au PSG), à ce détachement auprès de la sélection nationale durant les fenêtres internationales. Une exigence à laquelle le club de Loire-Atlantique a accédé, soucieux sans doute de l’intérêt supérieur de l’équipe de France.

"Je suis très heureux de pouvoir compter sur les compétences de Cyril dans le domaine de la préparation physique, a indiqué Didier Deschamps dans un communiqué. Je tiens à remercier le club de Nantes et Christian Gourcuff, son entraîneur, pour leur compréhension qui a permis de compléter notre staff avant des échéances importantes dans la course à la qualification pour l’Euro 2020." « DD » dévoilera sa prochaine liste le 29 août.