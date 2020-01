Les Bleus devraient retrouver un adversaire particulier juste avant l’Euro 2020. L’équipe de France devrait affronter la Croatie en match amical en juin prochain, peu avant le début de la compétition, d’après les informations de L’Equipe. Les deux Fédérations finalisent l’accord pour organiser a priori cette rencontre au Stade de France, près de deux ans après la finale de la Coupe du Monde 2018, remportée par les Bleus (4-2). Ces derniers sont invaincus contre la Croatie en six confrontations (quatre victoires et deux nuls). La FFF doit encore trouver un deuxième adversaire pour la préparation de l'Euro. Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps affronteront l’Ukraine à Saint-Denis et la Finlande à Lyon lors des deux matchs amicaux de mars prochain. La France évoluera ensuite dans le groupe F à l'Euro, en compagnie de l'Allemagne, d'un barragiste encore à déterminer et du Portugal.

