Un été historique pour les Bleus ?

Favorite de l'Euro, l'équipe de France peut rêver d'un sacre continental mais surtout d'un été historique. Pendant la phase finale du championnat d'Europe, les Bleus peuvent faire tomber plusieurs records, notamment en cas de victoire finale sur la pelouse de Wembley le 11 juillet prochain. En cas de titre, la France pourrait devenir la première nation à réaliser le doublé Coupe du Monde - Euro plus d'une fois dans son histoire. Comme la France pour le moment, l'Espagne et l'Allemagne n'ont réussi cet exploit qu'une fois. Soulever le trophée Henri-Delaunay pourrait d'ailleurs permettre aux Bleus d'égaler le record de trois sacres européens actuellement codétenu par la Roja et la Mannschaft.

Les records de Michel Platini bientôt effacés ?

Si la sélection de Didier Deschamps peut viser le titre, c'est notamment grâce à son incroyable potentiel offensif. Si Karim Benzema, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé & co marquent 15 buts ou plus, ils amélioreront le record de buts d'une équipe sur une phase finale d'Euro. La marque de référence à battre a été établie par les Bleus de Michel Platini en 1984. Au sein de l'attaque actuelle, on retrouve deux joueurs qui peuvent écrire l'histoire à titre individuel. Olivier Giroud peut espérer devenir le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France s'il fait trembler les filets à au moins sept reprises d'ici le 11 juillet. L'attaquant de Chelsea, tout comme N'Golo Kanté, peut aussi rentrer dans le cercle très fermé des joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions et l'Euro la même année.

Griezmann et Lloris peuvent marquer l'histoire de la France à l'Euro

Dans le même temps, Antoine Griezmann peut ambitionner de devenir le premier joueur à gagner le titre de meilleur buteur de plusieurs éditions du championnat d'Europe. Avec six réalisations, il avait déjà obtenu cet honneur en 2016. S'il continue sur sa lancée, l'attaquant de Barcelone peut aussi devenir le meilleur buteur français de l'histoire de l'Euro. Avec neuf buts, Michel Platini est actuellement le numéro 1. C'est aussi la marque de référence pour un joueur sur une édition. De l'autre côté du terrain, un autre record peut être battu. Si Hugo Lloris ne peut pas dépasser Lilian Thuram au nombre de sélections, il peut s'en rapprocher et devenir le joueur français avec le plus d'apparitions en phase finale de l'Euro. Pour cela, le Français devra être titulaire à chaque match jusqu'à une potentielle demi-finale. Mais pour y arriver, la France devra assumer son statut de favori.