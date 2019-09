Un boulevard pour Dubois chez les Bleus ?

Depuis Willy Sagnol, qui a mis fin à sa carrière internationale en 2008, au sortir du fiasco de l'Euro, l'équipe de France n'a plus réussi à compter sur un défenseur latéral droit indiscuté et indiscutable. Bacary Sagna a bien réussi à s'offrir 65 capes chez les Bleus, contre 58 à son prédécesseur, mais le joueur formé à l'AJ Auxerre a bien souvent été critiqué, que ce soit pour ses absences défensives ou son manque d'apport dans le secteur offensif. Mathieu Debuchy, entre 2011 et 2015 (27 sélections), avait lui aussi rencontré quelques difficultés. Désormais, depuis bientôt deux ans, c'est Benjamin Pavard qui a pris le relais, mais l'ancien Lillois ne fait pas non plus l'unanimité, même si sa cote de popularité reste haute, notamment grâce au titre de champion du monde 2018, et à sa volée phénoménale réussie face à l'Argentine en huitième de finale de l'épreuve.

Surtout, le sélectionneur manque encore et toujours de choix à ce poste... Didier Deschamps ne s'en cachait pas lorsqu'il devait encore retenir un Christophe Jallet tout juste revenu de blessure et déjà vieillissant. Car les prestations du néo-Munichois manquent encore de constance, et malgré son "ancienneté" chez les Bleus, Benjamin Pavard pourrait rapidement être amené à retrouver le banc de touche si un concurrent direct perce. Or, celui qui se pose désormais comme son principal rival s'appelle Léo Dubois, car Djibril Sidibé, lui aussi champion du monde, est désormais rentré dans le rang et ne parvient pas à retrouver le niveau qui fut le sien, notamment lorsque l'AS Monaco était allée chercher le titre de champion de France 2017. Le latéral de l'OL avait fêté ses premières capes en juin dernier, et a de nouveau été convié aux rendez-vous internationaux de ce mois de septembre, face à l'Albanie (7 septembre) puis Andorre (10 septembre).

"J’essaie d’analyser déjà ce qui s’est passé depuis le premier rassemblement en juin. Seules mes performances sur le terrain parleront pour moi. Je vais tout donner aux entraînements comme d’habitude et on verra si je peux avoir une opportunité de jouer", commente l'intéressé dans les colonne de l'Alsace. A sa défaveur, Benjamin Pavard n'a que 23 ans, contre bientôt 25 à Léo Dubois, et peut encore beaucoup progresser. D'autant plus que, l'ex-Dogue semble désormais parti pour évoluer plus souvent dans le couloir droit chez les champions d'Allemagne, là où il était utilisé au quotidien en charnière sous ses anciennes couleurs. Derrière, ça pousse également, entre le Monégasque Ruben Aguilar, le Strasbourgeois Kenny Lala, ou les Espoirs Kévin Amian (Toulouse) et Colin Dagba (PSG). "Il y aura toujours une remise en question, je fonctionne comme ça pour me donner le maximum de chances de revenir. Bien sûr, on a envie de s’y habituer, mais je ne suis pas quelqu’un qui se projette énormément", répond le Lyonnais, qui lui aussi, au travers notamment des expériences des Gones en C1, devrait pouvoir progresser. Et rendre les choix de Didier Deschamps enfin compliqués à ce poste ?