Umtiti remplace Laporte

Après la blessure d’Aymeric Laporte au genou droit avec Manchester City, Samuel Umtiti a été appelé en équipe de France pour les rencontres des éliminatoires de l’Euro 2020 contre l’Albanie et Andorre, les 7 et 10 septembre au Stade de France.

Le défenseur des Citizens a été transporté à l’hôpital et "cela ne semble pas bon", a lâché Pep Guardiola.

Samuel Umtiti avait été écarté par Didier Deschamps en raison de son faible temps de jeu avec le FC Barcelone.

Blessé au genou droit cet après-midi avec Manchester City contre Brighton, @Laporte est remplacé par @samumtiti pour les matches contre l’Albanie et Andorre les 7 et 10 septembre au @StadeFrance.

Bon courage et bon rétablissement à Aymeric Laporte.