Umtiti-Lenglet, Deschamps clôt le débat

Appelé pour la première fois en équipe de France, Clément Lenglet prendra-t-il la place de Samuel Umtiti en charnière centrale comme il l’a fait cette saison au FC Barcelone ? Pour Didier Deschamps, ce n’est pas aussi simple que ça. Le sélectionneur des Bleus, qui se veut rassurant sur l’état physique de l’ancien Lyonnais, a toujours entièrement confiance en lui pour épauler Raphaël Varane dans l’axe de la défense.

"Il a joué et joue toujours avec Barcelone. Il a certes enchaîné moins de matches que Clément, mais la hiérarchie est évolutive. Il y a une concurrence pour être dans les 23 et une autre pour faire partie du onze. Ça a toujours été le cas. Vous comparez Sam’ qui est avec nous depuis des années et a joué des grandes compétitions, avec Clément qui arrive seulement chez nous…", explique le coach tricolore.

"On ne peut pas balayer tout ce qu’a fait Umtiti"

"On ne peut pas balayer tout ce qu’a fait Samuel, le nombre de sélections, les matches accumulés avec des automatismes, des habitudes et une certaine connaissance de l’équipe de France, ajoute-t-il. En mars (lors du dernier rassemblement), il n’avait joué que deux fois 90 minutes et ça ne l’avait pas empêché d’être performant. Pour Clément, c’est la première fois, il sera amené à intégrer tout ça."

Il n’y a rien de très surprenant à ce que "DD" privilégie l’expérience du premier à la forme du second. C’est la logique à laquelle il obéit le plus souvent, ce qui ne l’empêchera peut-être pas de tester l’ex-défenseur nancéien dans l’un des trois matches au programme. En amical face à la Bolivie, ce serait sans doute moins risqué qu’en Turquie ou en Andorre, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2020.