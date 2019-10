Umtiti, la fin du calvaire ?

Les Bleus vont tenter de valider leur qualification à l’Euro 2020 en Islande vendredi puis à domicile contre la Turquie lundi. Mais Samuel Umiti, appelé en renfort suite à la blessure de Laporte (Manchester City) en septembre avant de finalement manquer à l’appel pour une nouvelle blessure (fissure d’un métatarse du pied), ne fait pas partie de l’aventure. Ni des plans d’un Didier Deschamps qui a fait comme son entraîneur en club, Ernesto Valverde, en le remplaçant par un Clément Lenglet impeccable.

Pour l’ancien Lyonnais, terriblement efficace lors de ses deux premières saisons à Barcelone, c’est un long tunnel d’une année pleine qui se termine. En espérant, effectivement, qu’il voit enfin le bout de ses blessures à répétition. Depuis la 7e journée de Liga de la saison dernière, il n’a disputé que 15 des 70 matches programmés durant cette période, et aucun cette saison. Cela veut dire 55 matches manqués en un an dont 35 pour blessure et 20 passés sur le banc, principalement après février puisque Lenglet ne l’a pas attendu et fait efficacement la paire avec Piqué.

Aucun match cette saison...

Son problème au cartilage d’un genou, sans opération comme il l’avait décidé dans un premier temps, a mis plus de trois mois à se résoudre avec plusieurs rechutes à la clé. Cette saison, il s’est à nouveau blessé avec les Bleus en septembre (pied). "Il va chaque jour un peu mieux, nous sommes optimistes. On souhaite qu’il revienne rapidement", affirme le club, cité par le Mundo Deportivo.

Pour Umtiti, c’est un nouveau départ à venir. Et cette fois, il espère que ce sera la bonne.

Deschamps : "Umtiti n'est pas titulaire dans la hiérarchie au Barça..."