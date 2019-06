U20: Lafont était touché au poignet

Alban Lafont était blessé au poignet, comme l'a confié le sélectionneur Bernard Diomède (en conférence de presse) après le revers de l'équipe de France U20 en huitièmes de finale du Mondial, contre les Etats-Unis (2-3): "Il était incertain, malheureusement ça s'est vu. J'en assume l'entière responsabilité, on a échangé avec le staff médical et le joueur. Il a voulu jouer, on pensait qu'il pouvait. S'il ne prenait pas ce but, on n'en parlerait même pas, mais il l'a pris... Je ne peux pas l'accabler." Le gardien de la Fiorentina a commis une grosse faute de main sur l'ultime but du match pour les Américains, à la 83e minute.