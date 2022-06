U17 : Les petits Bleus champions d'Europe, avec Olmeta et Zidane

Alors que les U20 ont entamé leur Tournoi Maurice-Revello - ancien Tournoi de Toulon - par une large victoire 5-0 contre l'Arabie saoudite, avec Tanguy Nianzou dans l'effectif ou plusieurs joueurs de Ligue 1 (Adil Aouchiche, Hugo Ekitike, Nathanael Mbuku, Sekou Mara), les U17 étaient eux au summum de l'enjeu mercredi soir. Et ils ont parfaitement répondu présent, en remportant la finale de l'Euro de leur catégorie contre les Pays-Bas (2-1). Le score ne reflète pas la large domination de ces Bleuets, et ce dès les toutes premières minutes avec deux poteaux coup sur coup de Tel (4eme) et Saettel (8eme). En début de seconde période, la douche froide est néanmoins venue avec cette ouverture du score néerlandaise complètement contre le cours du jeu (48eme).



Après une nouvelle occasion de Tel (51eme), c'est le latéral droit Saël Kumbedi qui a convoqué l'esprit de Lilian Thuram en renversant la situation d'un doublé en deux minutes (2-1, 58eme, 60eme). Après la frayeur d'un but refusé aux Néerlandais en fin de rencontre (84eme), l'attaquant et capitaine Matthys Tel a manqué une dernière opportunité dans le temps additionnel (90eme+1), puis la délivrance est venue pour le troisième titre européen U17 de l'histoire du football français - après 2004 et 2015.

Alcocer : "Ils auront une bonne ration de frites !"

Le sélectionneur José Alcocer est récompensé (pour L'Equipe) : "C'est une grande fête, tout le mérite en revient aux joueurs qui ont montré beaucoup de maturité et de travail. On est partis de loin, ils ont adhéré à tout ce qu'on leur a demandé sur l'intensité et le travail. On a joué des grosses nations auparavant, on a pris cher, mais ils ont toujours capitalisé leur expérience, avec l'idée de progresser à chaque fois. On est montés en puissance sur ce tournoi, avec un jeu de qualité." Et non sans être passés par deux séances de tirs au but en quarts puis en demies, contre l'Allemagne puis le Portugal.



"On était venus pour gagner, mais on n'a jamais mis la charrue avant les boeufs. Nous avions beaucoup d'ambition, mais aussi de détermination et d'humilité en prenant les choses les unes après les autres. On a suivi notre lancée en leur donnant les solutions et énormément de confiance. Même en étant menés, ils ont été fantastiques. Peu d'autres gamins l'auraient fait." Une récompense ? "Pas d'alcool, mais ils adorent les frites et ils ont été privés, donc ils auront une bonne ration !" Cette équipe est aussi celle des "fils de", avec Lisandru Olmeta auteur d'une parade décisive à un quart d'heure de la fin (74eme) qui a dû rendre Pascal très fier, ainsi qu'Elyaz Zidane entré en jeu à cinq minutes du terme.