"Trop tactile", Janot a refusé les Bleues

Jérémie Janot, écarté du poste d'entraîneur des gardiens de l'AJ Auxerre en septembre dernier, a révélé avoir refusé de rejoindre le staff de l'équipe de France féminine, pour des raisons surprenantes.

"Parce que je suis trop tactile pour les entraîner. Corinne Diacre, la sélectionneuse des Bleues, m’a pourtant convaincu en trente secondes, a expliqué l'ancien portier stéphanois au Parisien. Je pense que j’ai les qualités pour aider les gardiennes de but. Mais ma méthode de travail, c’est de serrer les gens dans mes bras. Et souvent, je mets des mains aux fesses des gars. C’est un rituel. Si je fais ça par réflexe à une fille, ce serait complètement déplacé. Et c’est vraiment pour cela que j’ai dit non."