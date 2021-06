Tout savoir sur France-Bulgarie

A la veille du match de prépa face à la Bulgarie au Stade de France, les Bleus ont quitté Clairefontaine pour s'installer à Enghien-les-Bains 🚌 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/3aQFO5fwAp

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 7, 2021

Les stats à connaître (avec Opta) :

Le Stade de France sera ce mardi soir le théâtre de la dernière représentation de l'équipe de France avant l'entrée en lice pour le championnat d'Europe, le 15 juin contre l'Allemagne à Munich. En attendant donc, le groupe dirigé par Didier Deschamps affrontera la Bulgarie, devant 5 000 invités. Avec des ambitions aussi, comme l'a affirmé le sélectionneur national ce lundi en conférence de presse. "La Bulgarie aura du répondant. Il y a toujours des choses à améliorer dans la relation technique, dans la complémentarité des déplacements et les replacements défensifs", a-t-il expliqué, avant de justifier son choix d'affronter cette sélection. ", avec d'autres joueurs. En cela, c'est plutôt une bonne chose."Pour le match face à la Bulgarie, le natif de Bayonne a avoué posséder. "Je ne prendrai pas de risques avec eux. Je ne sais pas qui sera disponible demain. Ce sera notre dernier match de préparation. C'est une étape pour nous préparer à ce qui nous attend", a clamé Deschamps.La France a gagné ses 3 derniers matches face à la Bulgarie après avoir perdu les 3 précédents. C’est sameilleure série de succès face aux Bulgares.La France n’a perdu qu’un seul de ses 11 matches à domicile contre la Bulgarie (7 victoires, 3 nuls), c’étaitle 17 novembre 1993 au Parc des Princes en éliminatoires du Mondial 1994 (1-2). Les Bleus n’ont plusaccueilli la Bulgarie depuis le 7 octobre 2016 en éliminatoires du Mondial 2018 au Stade de France (victoire 4-1).La France n’a perdu qu’un seul de ses 19 derniers matches (15 victoires, 3 nuls), c’était le 11 novembre2020 contre la Finlande en amical (0-2).L’équipe de France n’a perdu qu’un seul de ses 15 derniers matches disputés au Stade de France (11victoires, 3 nuls), c’était le 11 novembre 2020 contre la Finlande en amical (0-2).La France n’a perdu aucun de ses 4 précédents ultimes matches de préparation d’un tournoi majeur : 1-1 contre les Etats-Unis en 2018, victoire 3-0 contre l’Ecosse en 2016, succès 8-0 contre la Jamaïque en2014 et victoire 4-0 contre l’Estonie en 2012. Sa dernière défaite du genre remonte à juin 2010 contre laChine (0-1).La France a gardé sa cage inviolée lors de ses 3 derniers matches (2-0 au Kazakhstan, 1-0 en Bosnie, 3-0contre le Pays de Galles), mais n’a plus réussi la passe de 4 depuis mars-juin 2008 (5).Antoine Griezmann est impliqué sur 23 buts lors de ses 26 derniers matches disputés au Stade de Franceavec les Bleus (11 buts, 12 passes décisives).Auteur d’une assist contre le Pays de Galles, Kylian Mbappé a l’occasion d’être passeur décisif lors de 2rencontres consécutives avec les Bleus pour la 2efois après novembre 2017-mars 2018 (1 assist contre le Pays de Galles, 1 assist contre l’Allemagne et 1 assist contre la Colombie).S’il marque contre la Bulgarie, Karim Benzema inscrira son 1er but avec l’équipe de France depuis le 8 octobre 2015 face à l’Arménie, soit 5 ans et 243 jours auparavant. Il s’agirait du plus grand écart de tempsentre 2 buts avec les Bleus depuis Didier Deschamps qui avait attendu pratiquement 7 ans entre son 3e (contre la RDA le 24 janvier 1990) et 4e but (contre le Portugal le 22 janvier 1997).Contre la Bulgarie, Hugo Lloris a l’opportunité de préserver sa cage inviolée lors de 4 rencontresconsécutives en équipe de France pour la toute première fois de sa carrière (124 sélections jusqu’àprésent).