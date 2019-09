Tolisso s’incline devant Kanté et Pogba

A son avantage lors des deux matches disputés par les Bleus face à l’Albanie (4-1) et Andorre (3-0), Corentin Tolisso n’en est pas moins lucide sur la hiérarchie au milieu de terrain en équipe de France. "Il faut voir comment l'équipe de France va jouer, dans quel schéma tactique. Pour le moment on évolue avec deux milieux et les titulaires sont Paul Pogba et N'Golo Kanté", a-t-il ainsi confié au micro de Team Duga sur RMC Sport.

Pour autant, le milieu de terrain tricolore, gravement blessé au genou la saison dernière, espère bien installer le doute dans l’esprit de Didier Deschamps. "Je suis là et j'essaie d'être bon comme ça le coach sait qu'il peut compter sur moi, a-t-il ajouté. Je veux montrer au sélectionneur que s'il a besoin de moi, je suis là."