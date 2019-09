Tolisso, Coman et Lemar titulaires contre l'Albanie

En l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, Corentin Tolisso et Blaise Matuidi seront associés dans l'entrejeu. Sur les ailes, Didier Deschamps, privé de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, a fait confiance à Kingsley Coman et Thomas Lemar. Antoine Griezmann sera comme d'habitude en soutien d'Olivier Giroud.

France: Lloris - Pavard, Varane, Lenglet, L.Hernandez - Tolisso, Matuidi - Coman, Griezmann, Lemar - Giroud.