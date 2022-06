Thuram-Gouiri, la connexion niçoise en route vers l'Euro

Opposés lundi (18h30) à l'Arménie à Erevan, pour l'avant-dernière journée des qualifications pour l'Euro des moins de 21 ans, prévu en Géorgie et en Roumanie du 9 juin au 2 juillet 2023, les deux Aiglons arrivent en pleine confiance. Jeudi soir à Grenoble face à la Serbie (2-0), Thuram et Gouiri ont tous deux trouvé le chemin des filets, de la tête pour le milieu, d'une frappe décroisée pour le second, dont c'est la spécialité. Avant de se positionner dos à dos et bras croisés, face aux photographes, pour immortaliser leur complicité.

Ces deux buts, importants pour la qualification --le ticket pour l'Euro sera quasiment validé en cas de victoire lundi--, sont aussi synonymes de soulagement pour les deux jeunes pousses de l'OGC Nice, après un début d'année 2022 compliqué collectivement sur la Côte d'Azur. Car après avoir longtemps lutté pour la deuxième place et la Ligue des champions, Nice a dû se contenter d'un billet pour la Ligue Europa Conférence, avec une 5e place de Ligue 1.

Gouiri, 44 buts en Bleuet

Pour Gouiri, retrouver le chemin des filets n'était pas anodin: l'ancien Lyonnais (22 ans) n'a pas marqué en club depuis le 1er mars. Quant à Thuram (21 ans), il a tout simplement trouvé la faille pour la première fois avec les Espoirs. "Nous avons chambré Khéphren. Nous sommes contents pour eux avec Amine, cela leur donne beaucoup de confiance et aussi à tout le groupe", a souligné le défenseur Wesley Fofana à Grenoble.

Courtisés en Europe à quelques jours de l'ouverture du marché des transferts alors qu'ils ont encore plusieurs années de contrat (jusqu'en 2024 pour Gouiri, 2025 pour Thuram), les deux Niçois affichent une régularité remarquée dans les sélections de jeunes.

Avec déjà plus de 40 matches depuis les U16, Thuram marche dans les pas de son grand frère Marcus (24 ans), qui a disputé le dernier Euro avec les Bleus. Les statistiques de Gouiri sont, elles, encore plus impressionnantes, avec 44 buts inscrits en un peu plus de 60 apparitions. Et leur progression est prometteuse en vue d'un passage à l'échelon supérieur, même si l'année 2022, réservée à la Coupe du monde, risque d'être limitée du point de vue des essais dans l'équipe de France A dirigée par Didier Deschamps.