S'il n'est plus apparu en équipe de France lors des derniers rassemblements, Thomas Lemar voit la Coupe du Monde au Qatar s'éloigner un peu plus. Le champion du monde 2018 s'est blessé avec l'Atlético de Madrid face au Rayo Vallecano, ce mardi, en championnat (1-1). Victime d'une blessure musculaire, il pourrait être absent des pelouses pendant deux ou trois semaines selon les informations de Marca. Et son club a confirmé qu'il souffrait d'une élongation, sans évoquer de durée d'absence.

Thomas Lemar sufre una fuerte elongación en el muslo. Nuestro jugador ha comenzado a recibir sesiones de fisioterapia, entrenamiento de readaptación y queda pendiente de evolución.



ℹ https://t.co/AotybhsM2Z

— Atlético de Madrid (@Atleti) October 20, 2022





Lemar voit le Mondial s'éloigner



Le gaucher engage donc une course contre la montre pour espérer retrouver le terrain dans un bon timing, tout en ayant l'obligation de se mettre en évidence dès son retour à la compétition dans le but d'intégrer la liste de Didier Deschamps pour le Mondial. Une mission ardue pour l'ancien Monégasque. Pour rappel, Didier Deschamps communiquera sa liste définitive le 9 novembre.