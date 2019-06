Thauvin a réalisé "un rêve"

L'attente valait le coup. Florian Thauvin aura mis du temps avant d'ouvrir son compteur but chez les Bleus. Le Marseillais a trouvé la solution mardi soir en Andorre (0-4), dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020. Pour sa 10e sélection en équipe de France, le gaucher de l'OM s'est envolé pour signer une belle reprise de volée acrobatique sur un centre de Kylian Mbappé (0-3, 45e).

"Je suis très content, s'est félicité Thauvin au micro de la FFF. Je trouve que je monte en puissance dans cette équipe de France. Je prends confiance petit à petit. Je tiens vraiment à remercier de tout cœur mes partenaires qui me mettent dans les meilleures conditions possibles, tout comme le staff. Donc je suis content d'avoir fait une bonne prestation." Le joueur de 26 ans a été parmi les meilleurs après avoir assisté sur le banc au revers en Turquie (2-0).

"Quelque chose de très important"

Sur le terrain comme en coulisses, sa complicité avec Mbappé s'est ressentie. "Kylian me met un très bon centre au deuxième poteau, raconte Thauvin à propos de son but. Elle vient en l'air, la seule possibilité que j'ai c'est de faire un ciseau-retourné donc je tente et j'arrive à le mettre donc c'est une très bonne chose, je suis content." Le champion du monde, également à l'aise dans sa relation technique avec Antoine Griezmann, a aussi été passeur décisif pour Wissam Ben Yedder.

Lancé pour la première fois par Didier Deschamps deux ans plus tôt, Thauvin s’impatientait d'inscrire ce premier but afin de poursuivre sa progression. "C'est un rêve de gosse qui se réalise, quelque chose de très important pour moi. Je vais en profiter, je suis très heureux." Idéal pour partir libéré en vacances après une saison compliquée avec Marseille.