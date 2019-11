Sissoko: «En numéro 10, c'est là où Antoine (Griezmann) excelle»

L'équipe de France a validé la première place de son groupe de qualifications à l'Euro 2020 en s'imposant en Albanie dimanche (2-0). Une rencontre qui a permis à Antoine Griezmann de briller dans un système en 3-4-1-2 dans lequel il était placé derrière le duo Giroud-Ben Yedder.

«En numéro 10, c'est là où Antoine (Griezmann) excelle. C'était plus facile pour lui aujourd'hui. On était à trois derrière plus Coco (Tolisso) et moi devant la défense. Ça donnait plus de sécurité, donc il pouvait bouger encore plus», a plaidé Moussa Sissoko pour Le Parisien. De fait, dans ce système, Griezmann était comme un poisson dans l'eau.