Sidibé, au bon souvenir des Bleus

Vendredi soir en Islande, puis trois jours plus tard au Stade de France contre la Turquie, l'équipe de France sera amoindrie au moment de retrouver les qualifications pour l'Euro 2020. Hugo Lloris, Paul Pogba, Ferland Mendy, Samuel Umtiti, Léo Dubois ou Florian Thauvin manqueront à l'appel, et les défections officielles de Lucas Hernandez et Kylian Mbappé sont attendues. Le sélectionneur devra donc composer avec les forces en présence, alors que deux adversaires coriaces se présentent sur la route des Bleus.

La seule bonne nouvelle réside dans le retour de N'Golo Kanté, très en forme avec Chelsea depuis que son physique le laisse tranquille. Le milieu de terrain récupérateur s'éclate outre-Manche, et a même déjà été buteur à deux reprises depuis l'entame de l'exercice en cours. A contrario, Djibril Sidibé n'est lui pas très en réussite depuis qu'il a décidé de relever le challenge proposé par Everton. Chez les Toffees, le latéral droit n'a joué que deux rencontres de League Cup, et une petite trentaine de minutes en Premier League. Mais c'est apparemment suffisant pour être rappelé en Bleu...

Car ce lundi, Didier Deschamps a officialisé le retour sur la scène internationale de l'ancien Monégasque, ce dans le but de compenser le forfait de Léo Dubois, blessé lors du derby dimanche soir, entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais (1-0). L'intéressé bénéficie évidemment de son passif de champion du monde, de son expérience, et aussi du manque cruel de concurrence à ce poste. Un mal auquel est confronté DD depuis quelques années déjà, pour preuve le positionnement de Benjamin Pavard dans ce rôle, lui le défenseur central de formation. C'est donc une chance inouïe qui est offerte à Djibril Sidibé, qui aura au moins le loisir de s'entraîner avec les Bleus pendant les jours à venir. Car pour ce qui est du temps de jeu, il n'est pas du tout certain qu'il puisse de nouveau porter la tunique des Bleus, qu'il n'a plus endossée depuis... juin 2018 et le dernier match de poules de la France à la Coupe du monde, contre le Danemark.

Deschamps : "L'Islande va avoir du répondant"