Shevchenko, son avis sans filtre sur Mbappé

Kylian Mbappé a trouvé le chemin des filets à 30 reprises en 36 apparitions toutes compétitions confondues pour le PSG en 2020-21. Le joueur convoité par le Real Madrid a inscrit 20 buts en Ligue 1 et six en Ligue des Champions, alors que sa formation est toujours en course dans les deux compétitions avant la fin de la campagne. Pour autant, la forme du natif de Bondy en sélection est toujours critiquée. Notamment depuis sa prestation indigente face à l'Ukraine et son penalty raté face au Kazakhstan ce dimanche.

"Mbappé va gagner plusieurs Ballons d'Or"

Pour autant, Andriy Shevchenko affirme que l'ancien Monégasque sera bel et bien le phénomène annoncé et voit la prophétie se réaliser. Pour l'ancien attaquant létal, aujourd’hui sélectionneur de l'Ukraine, Mbappé va rafler plusieurs Ballons d'Or dans sa carrière. "Nous savons à quel point il est fantastique. Il a un avenir exceptionnel. C'est un garçon qui doit gagner de nombreux Ballons d'or, car il le mérite. La clé pour nous était de ne pas lui laisser d'espace", a tonné "Sheva" dans des propos relayés par Telefoot.