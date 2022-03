Retour de Mbappé, première pour Clauss et Saliba

Première titularisation pour Maignan, Clauss et Saliba avec les Bleus

Le 1️⃣1️⃣ titulaire contre l'Afrique du Sud 👊



Coup d'envoi à 21h15 sur @TF1 📺#FiersdetreBleus pic.twitter.com/BlhMBarO94

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 29, 2022

Titularisé et buteur face à la Côte d'Ivoire, vendredi (2-1). Pour le second match amical des Bleus, face à l'Afrique du Sud à Lille (21h15), l'attaquant de l'AC Milan sera associé à Kylian Mbappé, de retour après son forfait pour cause d'infection ORL.Pour le reste, comme attendu et annoncé lundi en conférence de presse, Mike Maignan va connaître la première titularisation de sa carrière avec l'équipe de France, lui qui se montre performant sous le maillot de l'AC Milan, leader de Serie A, cette saison. Devant l'ancien portier du LOSC,. Raphaël Varane sera le capitaine et évoluera aux côtés de Saliba et Presnel Kimpembe dans l'axe central.Au milieu de terrain, le duo Rabiot-Kanté formera le double pivot tandis que Lucas Digne sera le second piston, avec Clauss. Sur le plan offensif, c'est Antoine Griezmann qui sera aligné en soutien du duo Mbappé-Giroud. 66ème au classement FIFA, l'Afrique du Sud, non qualifiée pour la prochaine Coupe du monde 2022, tentera de jouer crânement sa chance avec un dispositif en 4-3-3.: Maignan - Saliba, Varane, Kimpembe - Clauss, Kanté, Rabiot, Digne - Griezmann - Mbappé, Giroud.: Williams - Mobbie, Xulu, Sibisi, L. Lakay - Mokoena, Mvala, Monare - F. Lakay, Foster, Hlongwane.