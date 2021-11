Rennes : Laborde content d'être associé aux Bleus

Samedi soir (21h00) au Roazhon Park, Gaëtan Laborde s'apprête à vivre une rencontre forcément particulière. Après trois saisons passées à Montpellier, l'attaquant a en effet rejoint Rennes cet été pour environ 15 millions d'euros. Auteur de cinq buts en neuf matchs, le numéro 24 du club breton a donc enchaîné, lui qui avait déjà inscrit trois réalisations en quatre rencontres avec le MHSC. « Ce sera un match spécial pour moi car j’y ai passé trois belles années. Cela promet un bon et difficile match car Montpellier réussit une belle saison », a d'ailleurs reconnu à ce sujet l'intéressé, jeudi en conférence de presse. Actuellement en tête du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 avec le Lillois Jonathan David (8 buts), Laborde s'est par la suite exprimé sur ce possible objectif, puis sur l'équipe de France, qui pourrait devenir un autre objectif s'il venait à confirmer sur la durée.

« Les Bleus ? Le chemin est encore assez long »

« C’est toujours bien d’être là-haut (du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1). D’autant que je suis là pour marquer des buts. Si je veux continuer à le faire, cela passera par le plaisir du jeu. Ce n’est pas un objectif. Si je peux faire mieux que la saison passée (16 buts), ce sera déjà très bien. Si, en fin de saison, je suis à la lutte avec les autres concurrents, je me battrai pour y parvenir. Il y a tout de même de sacrés joueurs qui peuvent prétendre au titre de meilleur buteur, a confié Laborde, dans des propos repris par Midi Libre. (...) Les Bleus ? C’est sympa d’être associé à l’équipe de France, c’est le signe que mes performances sont remarquées et considérées. Si je veux y être un jour, je dois être performant sur la durée avec mon club. Le chemin est encore assez long. Et il y a des joueurs extraordinaires qui postulent. »